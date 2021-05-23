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Yemin 341.bölüm fragmanı ve 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 341.bölüm fragmanı Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 341.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 341.bölüm izle 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00’da Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:45
Yemin 341.bölüm fragmanı ve 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Yemin 341.bölüm fragmanı Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 341.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 341.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 19:00’u gösterdiğinde başlıyor. Yemin 341.bölüm 29 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 341.bölüm fragmanı

Yemin 341.bölüm 29 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 340.bölüm özeti

Emir ormanlık alanda bir kadın cesedi bulacak. Bu cesedin Feride’ye ait olup olmadığı merak konusu. Ümit Emir’in vazgeçmediğini öğrenince çok sinirlenir. Tüm sinirini Feride’den çıkarır. Cavidan Ümit’in Feride’yi sıkıştırdığını görür ve kızı rahat bırakmasını ister. Özlem ve Emir haber alamadıkları Feride’yi aramaya başlar. Bu sırada ormanda bilekleri kesik halde bir kadın cesedi bulunur.

Narin ise Kemal’in tüm mal varlığını kaybettiğini öğrenir. Riskli bir gebelik dönemi yaşayan Narin bu durumun ardından daha da strese girer. Narin ve Songül Holding’de bir kez daha karşı karşıya gelir. Kemal çıkmaz bir noktadadır. Narin ise kocasına verdiği destekle onu ayakta tutmaya çalışır.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız...

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 23.05.2021 19:45
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Kanal 7Fragman322.bölümDiziYemin
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