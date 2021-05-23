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Yemin 340. Bölüm izle 23 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Yemin 340.bölümüyle 23 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 340.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor. Hafta sonları yeni bölümleriyle yayınlanan Yemin yeni bölüm canlı izle, Yemin son bölüm tek parça ful HD izle olarak Kanal 7'den ekranlara gelecek.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:15
Yemin 340. Bölüm izle 23 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 340.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 340.bölümüyle 23 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölüm canlı izle ve HD kalitede bu akşam Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 340.yeni bölüm 23 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de Kanal 7'den izleyicisiyle buluşuyor.

Yemin 340.bölüm özet

Emir ormanlık alanda bir kadın cesedi bulacak. Bu cesedin Feride’ye ait olup olmadığı merak konusu. Ümit Emir’in vazgeçmediğini öğrenince çok sinirlenir. Tüm sinirini Feride’den çıkarır. Cavidan Ümit’in Feride’yi sıkıştırdığını görür ve kızı rahat bırakmasını ister. Özlem ve Emir haber alamadıkları Feride’yi aramaya başlar. Bu sırada ormanda bilekleri kesik halde bir kadın cesedi bulunur.

Narin ise Kemal’in tüm mal varlığını kaybettiğini öğrenir. Riskli bir gebelik dönemi yaşayan Narin bu durumun ardından daha da strese girer. Narin ve Songül Holding’de bir kez daha karşı karşıya gelir. Kemal çıkmaz bir noktadadır. Narin ise kocasına verdiği destekle onu ayakta tutmaya çalışır.

Yemin son bölüm özet

Ümit Feride’yi tehdit eder. Songül Kemal’i şirketten attırmak için her şeyi yapacaktır. Kemal Songül’ün tuzağına düşmemek için uğraşacak ancak işi çok zordur. Emir ise kanıt peşindedir. Feride hamile olmadığını herkesten saklamaktadır. Bu yalanı devam ettirmek için Feride Ümit’i de yalanına ortak eder.

Cavidan Songül’ü konaktan atsa da Songül o kadar kolay pes etmez. Diğer yandan Ümit ise Feride’yi daha da sıkıştırır. Issız bir ormana getirdiği Feride’yi öldürmekle tehdit eder. Feride’nin planından sonra Kemal Tarhun Holding’den kopma noktasına gelir. Kemal yaşananları Narin’i duymamasını ister.

Yemin 340.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez.

Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir.

Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin oyuncuları kim?

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 340.yeni bölüm 23 Mayıs Pazar günü saat 19:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.



Son Güncelleme: 23.05.2021 18:15
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321.bölümKanal 7DiziYemin
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