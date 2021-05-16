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Yemin 339.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 339.bölüm fragmanı Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 339.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 339.bölüm izle 22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00’de Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:15
Yemin 339.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Yemin 339.bölüm fragmanı Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 339.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 339.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 20:00’yi gösterdiğinde başlıyor. Yemin 339.bölüm 22 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 339.bölüm fragmanı

Yemin 339.bölüm 22 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 338.bölüm özeti

Emir babası acısıyla sarsılacak. Ümit’in Hikmet’i öldürdüğü ortaya çıkacak ve olaylar herkesi sarsacak. Songül ise Hikmet’in ölümü sonrası büyük bir fırsatı karşısında bulacak. Tüm gerçekleri bilen Melik ne yapacağı bilemez. Doğumu çok riskli olan Narin’i Kemal çok el üstünde tutacak. Narin ise tüm olumsuzluklara rağmen doğumu yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız...

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 16.05.2021 22:15
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Kanal 7Fragman322.bölümDiziYemin
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