İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Yemin 338.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7

Yemin 338.bölüm fragmanı Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 338.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 338.bölüm izle 16 Mayıs 2021 Pazar 20:00’de Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:10
Yemin 338.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Takip Et:

Yemin 338.bölüm fragmanı Pazar günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 338.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 338.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 20:00’yi gösterdiğinde başlıyor. Yemin 338.bölüm 16 Mayıs Pazar günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 338.bölüm fragmanı

Yemin 338.bölüm 16 Mayıs Pazar günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 338.bölüm özeti

Emir babası acısıyla sarsılacak. Ümit’in Hikmet’i öldürdüğü ortaya çıkacak ve olaylar herkesi sarsacak. Songül ise Hikmet’in ölümü sonrası büyük bir fırsatı karşısında bulacak. Tüm gerçekleri bilen Melik ne yapacağı bilemez. Doğumu çok riskli olan Narin’i Kemal çok el üstünde tutacak. Narin ise tüm olumsuzluklara rağmen doğumu yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 15.05.2021 21:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanKanal 7Yemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Popüler Haberler

Yemin 338.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Atv Kardeşlerim tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamları
Göztepe - Beşiktaş maçı radyodan canlı dinle - Göztepe - BJK maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
TV yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk'in hayatı!
Canlı izle Galatasaray Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS - Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gönül Dağı dizisi Veysel (Semih Ertürk) kimdir?
Google haritalar yer ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalara işletme ve yer ekleme
AVM 'ler açılacak mı? AVM 'ler ne zaman açılacak? tarih açıklandı mı?
Çukur İskender (Eser Karabil) kimdir?
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı dizisi hangi diziden uyarlama?
Sen Çal Kapımı dizisinin Balca'sı İlayda Çevik'in hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi İsmet karakteri kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.