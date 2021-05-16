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Yemin 338. Bölüm izle 16 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Yemin 338.bölümüyle 16 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 338.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor. Hafta sonları yeni bölümleriyle yayınlanan Yemin yeni bölüm canlı izle, Yemin son bölüm tek parça ful HD izle olarak Kanal 7'den ekranlara gelecek.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:16
Yemin 338. Bölüm izle 16 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 338.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 338.bölümüyle 16 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölüm canlı izle ve HD kalitede bu akşam Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 338.yeni bölüm 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00'de Kanal 7'den izleyicisiyle buluşuyor.

Yemin 338.bölüm özet

Emir babası acısıyla sarsılacak. Ümit’in Hikmet’i öldürdüğü ortaya çıkacak ve olaylar herkesi sarsacak. Songül ise Hikmet’in ölümü sonrası büyük bir fırsatı karşısında bulacak. Tüm gerçekleri bilen Melik ne yapacağı bilemez. Doğumu çok riskli olan Narin’i Kemal çok el üstünde tutacak. Narin ise tüm olumsuzluklara rağmen doğumu yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak.

Yemin son bölüm özet

Tarhun ailesinde hareketlilik bir an olsun durmuyor. Son olarak ailede yaşanan talihsizliklerin ardından herkesin kendi köşesine çekildiği görüldü. Ancak yaşanacak yeni olaylar öncesi bu sessizlik hiç hayra alamet değildi. Kemal ve Narin için zorlu bir sürecin başlangıcı olurken, Tarhun ailesinde de Emir ve ailesi arasındaki sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam edecek.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez.

Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir.

Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin oyuncuları kim?

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 338.yeni bölüm 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.

Yemin 338.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 16.05.2021 22:16
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321.bölümKanal 7DiziYemin
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