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Yemin 337. bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 337.bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 15 Mayıs Cumartesi 337.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor. Yemin 337.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz. Yemin 337.yeni bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7'de.

09 Mayıs 2021 Pazar 12:17
Yemin 337. bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 336.bölümüyle izleyiciler tam not aldı. Dizinin sevenleri 336.bölümün ardından 337.bölüm fragmanını beklemeye koyuldu. Yemin 337.bölüm fragmanı izle ile heyecan 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan Yemin dizisinin yeni bölüm özeti ve fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

Yemin 337.bölüm fragmanı

Yemin dizisinin 337.bölümü 15 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 337.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz. Yemin 337.bölüm fragmanı izle ile 15 Mayıs Cumartesi günü HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz. 

Yemin son bölümde ne oldu, Yemin yeni bölümde neler olacak ve Yemin bu hafta yayınlanacak mı gibi merak edilen soruların yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz. 

Yemin son bölümde neler oldu?

 Yemin’in son bölümünde Tarhun ailesinde sular durulmadı. Emir ve Feride’nin aldığı yeni kararlar herkesi şaşırttı. Kemal ve Narin ise Masal için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını gösterdi. Narin ve Kemal’in şimdiki sınavı ise Masal’ın gerçek babası oldu. Ümit ise son bölümde Feride’ye evlenme teklif etti. Feride ise bu teklifi kabul etti. Emir ise bu anları birebir izledi. Kemal ve Narin Masal’ın gerçek babasının istediği 150 bin lirayı vermeyi kabul etti.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez. Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir. Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin oyuncuları kim?

 Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 12:17
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Kanal 7Fragman322.bölümDiziYemin
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