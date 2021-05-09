Yemin 336. bölüm izle 9 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 336.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 336.bölümüyle 9 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölüm canlı izle ve HD kalitede bu akşam Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

Yemin 336.yeni bölüm 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de Kanal 7'den izleyicisiyle buluşuyor.

Yemin 336.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Yemin son bölümde neler oldu?

Yemin’in son bölümünde Tarhun ailesinde sular durulmadı. Emir ve Feride’nin aldığı yeni kararlar herkesi şaşırttı. Kemal ve Narin ise Masal için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını gösterdi. Narin ve Kemal’in şimdiki sınavı ise Masal’ın gerçek babası oldu. Ümit ise son bölümde Feride’ye evlenme teklif etti. Feride ise bu teklifi kabul etti. Emir ise bu anları birebir izledi. Kemal ve Narin Masal’ın gerçek babasının istediği 150 bin lirayı vermeyi kabul etti.

Yemin konusu ne?

Reyhan’ın ölümünün ardından savrulmaya başlayan Emir, bir yandan da hiç tanımadığı annesinin özlemiyle tutuşan biridir. Tarhun ailesi için devam eden kötü günlerin ardından Emir’in toparlanma süreci ve geride kalan masum bir bebeğin durumu yürek burkuyor. Emir hayattan kopmuş bir şekilde yaşarken oğlunu dahi görmek istemez. Emir’in hayattan bir beklentisi kalmamasına karşın bir anda karşısına çıkan kişiyle yeniden toparlanma sürecine girer. Eve gelen bu davetsiz misafir, arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmiştir.

Narin ise arkadaşının vefatının ardından geride kalan bebeği sahip çıkmaktadır. Kemal ve Narin çifti bebeğe aile oldu ve kol kanat gerdi. Tarhun konağına dönen çift mutluluğa bir adım daha yaklaşırken, Narin’in arkasında gelen sır her şeyi bozacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin yönetmenliğini Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut üstleniyor. Dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alıyor. Başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 336.yeni bölüm 9 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.