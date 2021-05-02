Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 335.bölüm fragmanı Pazar günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 335.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 335.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 20:00’yi gösterdiğinde başlıyor. Yemin 335.bölüm 8 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 335.bölüm fragmanı

Yemin 335.bölüm 8 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 334.bölüm özeti

Yemin konusu ne?

Tarhun ailesinde hareketlilik bir an olsun durmuyor. Son olarak ailede yaşanan talihsizliklerin ardından herkesin kendi köşesine çekildiği görüldü. Ancak yaşanacak yeni olaylar öncesi bu sessizlik hiç hayra alamet değildi. Kemal ve Narin için zorlu bir sürecin başlangıcı olurken, Tarhun ailesinde de Emir ve ailesi arasındaki sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam edecek.

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.