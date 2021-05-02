İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 335.bölüm fragmanı Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 335.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 335.bölüm izle 8 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00’de Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:40
Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Takip Et:

Yemin 335.bölüm fragmanı Pazar günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 335.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 335.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 20:00’yi gösterdiğinde başlıyor. Yemin 335.bölüm 8 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 335.bölüm fragmanı

Yemin 335.bölüm 8 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 334.bölüm özeti

Tarhun ailesinde hareketlilik bir an olsun durmuyor. Son olarak ailede yaşanan talihsizliklerin ardından herkesin kendi köşesine çekildiği görüldü. Ancak yaşanacak yeni olaylar öncesi bu sessizlik hiç hayra alamet değildi. Kemal ve Narin için zorlu bir sürecin başlangıcı olurken, Tarhun ailesinde de Emir ve ailesi arasındaki sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam edecek.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.





Son Güncelleme: 02.05.2021 20:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeminKanal 7Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster WhatsApp numarası hattı kaç? Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru ve iletişim
Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster WhatsApp numarası hattı kaç? Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru ve iletişim
Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında fragmanı, oyuncuları ve konusu
Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında fragmanı, oyuncuları ve konusu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü

Popüler Haberler

Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu
Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm
Canlı izle Gençlerbirliği Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Kardeşlerim son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Rüyada boğulmak ne demek, boğulmak ne anlama gelir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
Çoçuk yardım parası her ay mı verilir, hangi bankadan alınır? 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Lcwaikiki.com Bayram kampanyası başladı
3-9 Mayıs haftalık burç yorumları
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Melis karakteri kimdir? Senay Dede kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret Nil karakterini kim canlandırıyor? Ege Kökenli kimdir?
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.