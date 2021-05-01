Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7

Yemin 334.bölüm fragmanıyla Pazar günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin dizisinin son bölümü çok dikkat çekmişti. Son bölümün ardından Yemin 334.bölüm fragmanı ve özeti merak uyandırdı. Yemin 334.bölüm fragmanı full HD şekilde haberimizde bulabilirsiniz. Hafta sonları Cumartesi ve Pazar akşamları Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Yemin saat 20:00’de ekranlara geliyor. Yemin 334.bölüm 2 Mayısıs 2021 Pazar günü yayınlanacak.

Yemin 334.bölüm fragmanı

Yemin 334.bölüm 2 Mayısıs Pazar günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 333.bölüm özeti

Yemin konusu ne?

Tarhun ailesinde sular durulmuyor. Ailede yaşanan travmalar gün geçtikte etkisini gösteriyor. Reyhan ve Emir arasında gerginlik artarken, bir yandan da Kemal ve Narin için zorlu bir süreç başlıyor.

Reyhan’ın ölümünün ardından savrulmaya başlayan Emir, bir yandan da hiç tanımadığı annesinin özlemiyle tutuşan biridir. Tarhun ailesi için devam eden kötü günlerin ardından Emir’in toparlanma süreci ve geride kalan masum bir bebeğin durumu yürek burkuyor. Emir hayattan kopmuş bir şekilde yaşarken oğlunu dahi görmek istemez. Emir’in hayattan bir beklentisi kalmamasına karşın bir anda karşısına çıkan kişiyle yeniden toparlanma sürecine girer. Eve gelen bu davetsiz misafir, arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmiştir.

Narin ise arkadaşının vefatının ardından geride kalan bebeği sahip çıkmaktadır. Kemal ve Narin çifti bebeğe aile oldu ve kol kanat gerdi. Tarhun konağına dönen çift mutluluğa bir adım daha yaklaşırken, Narin’in arkasında gelen sır her şeyi bozacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin yönetmenliğini Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut üstleniyor. Dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alıyor. Başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi sevilen isimler eşlik ediyor.