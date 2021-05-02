Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yemin 334.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin son bölümü çok beğenildi. Yarım kalan bir aşkın ardından hayata tutunmaya çalışan Emir’in hikayesinin anlatıldığı Yemin dizisi 2 Mayıs Pazar günü 334.bölümüyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez.

Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir.

Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin 334.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

Yemin oyuncuları kim?

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 334.yeni bölüm 2 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.