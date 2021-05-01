Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 333.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen dizi her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Yarım kalan bir aşkın arkasında savrulan Emir’in hikayesinin anlatıldığı dizi 1 Mayısıs Cumartesi günü 333.yeni bölümü Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yemin konusu nedir?

Reyhan’ın ölümünün ardından savrulmaya başlayan Emir, bir yandan da hiç tanımadığı annesinin özlemiyle tutuşan biridir. Tarhun ailesi için devam eden kötü günlerin ardından Emir’in toparlanma süreci ve geride kalan masum bir bebeğin durumu yürek burkuyor. Emir hayattan kopmuş bir şekilde yaşarken oğlunu dahi görmek istemez. Emir’in hayattan bir beklentisi kalmamasına karşın bir anda karşısına çıkan kişiyle yeniden toparlanma sürecine girer. Eve gelen bu davetsiz misafir, arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmiştir.

Narin ise arkadaşının vefatının ardından geride kalan bebeği sahip çıkmaktadır. Kemal ve Narin çifti bebeğe aile oldu ve kol kanat gerdi. Tarhun konağına dönen çift mutluluğa bir adım daha yaklaşırken, Narin’in arkasında gelen sır her şeyi bozacaktır.

Yemin 333.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yemin künye

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Yemin dizisinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut yer alıyor. Dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alırken ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler yer alıyor.