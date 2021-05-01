İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle

Kanal 7’nin sevilen dizisi Yemin yeni bölümüyle 1 Mayısıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Yemin 333.yeni bölümü canlı olarak Kanal 7 ekranlarından izlenebiliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Yemin son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:10
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 333.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen dizi her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Yarım kalan bir aşkın arkasında savrulan Emir’in hikayesinin anlatıldığı dizi 1 Mayısıs Cumartesi günü 333.yeni bölümü Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yemin konusu nedir?

Reyhan’ın ölümünün ardından savrulmaya başlayan Emir, bir yandan da hiç tanımadığı annesinin özlemiyle tutuşan biridir. Tarhun ailesi için devam eden kötü günlerin ardından Emir’in toparlanma süreci ve geride kalan masum bir bebeğin durumu yürek burkuyor. Emir hayattan kopmuş bir şekilde yaşarken oğlunu dahi görmek istemez. Emir’in hayattan bir beklentisi kalmamasına karşın bir anda karşısına çıkan kişiyle yeniden toparlanma sürecine girer. Eve gelen bu davetsiz misafir, arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmiştir.

Narin ise arkadaşının vefatının ardından geride kalan bebeği sahip çıkmaktadır. Kemal ve Narin çifti bebeğe aile oldu ve kol kanat gerdi. Tarhun konağına dönen çift mutluluğa bir adım daha yaklaşırken, Narin’in arkasında gelen sır her şeyi bozacaktır.

Yemin 333.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yemin künye

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Yemin dizisinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut yer alıyor. Dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alırken ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeminKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
Kazara Aşk dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Kazara Aşk dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?

Popüler Haberler

Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
1-2 Mayısıs 2021 Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve muafiyet belgesi çıktı alma ekranı
A101 6 Mayısıs 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'de Anneler Günü'ne özel indirimli eşyalar
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
Koç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları
ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
TRT Bil Bakalım uygulaması indir - TRT Reklamsız bilgi yarışması uygulaması IOS - ANDROID APK
Yarın Anneler Günü mü? 2021 Anneler Günü Mayısıs ayı hangi pazar günü kutlanır?
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.