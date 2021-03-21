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Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 323.bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 27 Mart Cumartesi 323.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 18:45
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 322.bölümüyle izleyiciler tam not aldı. Dizinin sevenleri 323.bölüm fragmanını merakla beklemeye koyuldu.

Yemin son bölümde neler oldu?

Yemin’in son bölümünde Tarhun ailesinde sular durulmadı. Emir ve Feride’nin aldığı yeni kararlar herkesi şaşırttı. Kemal ve Narin ise Masal için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını gösterdi. Narin ve Kemal’in şimdiki sınavı ise Masal’ın gerçek babası oldu.

Ümit ise son bölümde Feride’ye evlenme teklif etti. Feride ise bu teklifi kabul etti. Emir ise bu anları birebir izledi. Kemal ve Narin Masal’ın gerçek babasının istediği 150 bin lirayı vermeyi kabul etti.

Yemin 323.bölüm fragmanı

Yemin dizisinin 323.bölümü 27 Mart Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 232.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 21.03.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
YeminKanal 7Fragman323.bölüm
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