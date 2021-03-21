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Yemin 322. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Yemin 322.bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 322.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 18:00
Yemin 322. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Yemin 322.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 322.bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Yemin konusu

Eşinin vefatının ardından her şeyin bırakmış hayatta bir amacı kalmadığını düşünen Emir, oğlunu dahi görmek istemez. Emir’in ailesi onu kendine getirmek için çok uğraşır ancak Emir kendini kapatmıştır. Ancak Emir eve gelen sürpriz bir misafirin ardından beklemediği bir hikayeye başlayacaktır.

Yemin künye

Karamel yapım imzalı Yemin dizinin yönetmenliğini Yasemin Türkeli ve Serkan Mut üstleniyor. Dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alırken dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Melahat Abbasova gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Yemin 322.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
YeminDiziKanal 7Canlı Ize
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