Yemin 322. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Yemin 322.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 322.bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.
Yemin konusu
Yemin künye
Karamel yapım imzalı Yemin dizinin yönetmenliğini Yasemin Türkeli ve Serkan Mut üstleniyor. Dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alırken dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Melahat Abbasova gibi sevilen isimler eşlik ediyor.
Son Güncelleme: 21.03.2021 18:00