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Yemin 322. Bölüm bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7

Yemin 322.bölümüyle 21 Mart 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 322.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:29
Yemin 322. Bölüm bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Yemin’in 322.bölümü merakla bekleniyor. Haftanın her günü ekranlara gelen dizi 322.bölümüyle 21 Mart Pazar günü ekranlara gelecek.

Yemin konusu

Eşinin vefatının ardından hayattan tamamen kopan ve hatta oğlunu dahi görmek istemeyen Emir beklenmedik bir sürpriz gelişmeyle yeniden hayata tutunur. Emir’i hayata döndüren şey yeniden aşk olacak.

Yemin oyuncuları

Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci, Cansu Tuman ikili yer alırken bu ikiliye  Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Karamel Yapım imzalı dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut yer alıyor. Yemin yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor.




Son Güncelleme: 20.03.2021 19:29
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YeminDizi322.bölümFragmanKanal 7
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