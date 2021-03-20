Yemin 322. Bölüm bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Yemin’in 322.bölümü merakla bekleniyor. Haftanın her günü ekranlara gelen dizi 322.bölümüyle 21 Mart Pazar günü ekranlara gelecek.
Yemin konusu
Yemin oyuncuları
Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci, Cansu Tuman ikili yer alırken bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner gibi sevilen isimler eşlik ediyor.
Karamel Yapım imzalı dizinin senaryosunu Başak Yazı Odası kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmeneli ve Serkan Mut yer alıyor. Yemin yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor.
Son Güncelleme: 20.03.2021 19:29