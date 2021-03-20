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Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Yemin 321.yeni bölümüyle 20 Mart Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 321.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:30
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 321.bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi 321.bölümüyle saat 19:00’da yayınlanacak.

Yemin son bölümde neler oldu?

Dizinin 320.son bölümünde konağa beklenmedik bir misafir gelir. Feride’nin Almanya’da yaşayan teyzesi Emine, konağa gelmiştir. Emine yeğeni Feride ve Emir arasındaki evliliğe ilişkin detayları öğrendiğinde çok sinirlendi. Emine hoşuna gitmeye bu durum karşısında olaya hemen el attı.

Bu sırada Kemal gerçekleri hala kabul edemedi ancak Narin’e destek vermek zorunda olduğu anladı. Zamanı geldiğinde her şeyi Masal’a anlatmaya karar veren Kemal, şimdi ise gerçek anne ve babayı bulmak için işe koyuldu. Masal’ın gerçek annesinin öldüğü babasının ise yaşadığı öğrenildi.

Yemin dizisi konusu

Emir karısının vefatının ardından kendini kaybeder. Oğlunu dahi görmek istemeyen Emir, hiç beklemediği anda karşısında birini bulur. Bu kişi onun hayatını tamamen değiştirecektir.

Narin arkadaşının vefatının ardından yetim kalan bebeğe bakmaktadır. Bu zorlu süreçte Kemal ve Narin kendi hayatlarını ikinci plana atar.

Yemin dizisi oyuncuları

Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel yer almaktadır. Dizide bu isimlerin yanı sıra Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü gibi sevilen isimler yer almaktadır.

Yemin 321.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 20.03.2021 18:30
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YeminDiziKanal 7321.bölüm
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