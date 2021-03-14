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Yemin 320. bölüm izle 14 Mart Pazar

Kanal 7 ekranlarında hafta sonu saat 19.00'da yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Yemin dizisinin 320. bölümü yayınlandı. Dizinin 320. bölümünü kaçıran izleyiciler haberimizde yer alan linke tıklayarak bölümün tamamını izleyebilirler.

14 Mart 2021 Pazar 15:13
Yemin 320. bölüm izle 14 Mart Pazar
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Yemin dizisinin 320. Bölümünde konağa davetsiz misafir gelir. Feride’nin teyzesi Emine, sırf yeğenini görmek için Almanya’dan gelir. Emine, Feride ve Emir’in evlendiğini bilmektedir. İkisinin evlenmesinden rahatsızlık duyan Emine, yeğenine kısmet bulmaya çabalar. Feride, bu durum karşısında ne diyecek? Kemal gerçekleri kabullenmekte zorlanır ancak Narin’in destek çıkmasıyla beraber bu olayı kabullenmek zorunda kalır. Masal’ın gerçek annesini ve babasını bulmak için çabalarlar. Masal’ın gerçek annesinin öldüğünü ancak babasının yaşadığını öğrenirler. Kumru’nun yardımcı olmasıyla birlikte Masal’ın gerçek babasını konağa getirilir. Bu durum ortalığı karıştıracaktır. Kumru’nun bu seferki kötü planı ne? 

Yemin dizisinin 320. bölümünü buraya tıklayarak izleyebilisiniz.



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:13
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