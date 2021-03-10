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Yemin 319. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 319. Bölüm fragmanı ile karşımıza çıkıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi

10 Mart 2021 Çarşamba 17:22
Yemin 319. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin günlük dizileri arasında yer alan Yemin dizisi 319.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından seyircisi ile buluşuyor.

Yarım kalan aşkların anlatıldığı dizide yönetmen Yasemin Türkmenli ve Serkan Mut yer alırken Görüntü yönetmeni Vedat Aydın ve Koray Ocak ilgilenmektedir. Yemin dizisinin proje ve hikaye sorumlusu Nazmiye Yılmaz iken dizi oyuncuları ise Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, , Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek , Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Kanal 7 Yemin dizisi 319.bölüm 13 Mart 2021 Cumartesi günü fragmanını izlemek için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.03.2021 17:22
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YeminKanal 7319.bölümFragman
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