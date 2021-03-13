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Yemin 319. bölüm 13 Mart Cumartesi izle Kanal 7

Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin, yayınlanan son bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Dizinin 319. bölümünün tamamı Dizimag ve Puhu Tv platformlarından izlenebilir. Peki Yemin'nin 320. bölümü yayınlandı mı?

13 Mart 2021 Cumartesi 14:58
Yemin 319. bölüm 13 Mart Cumartesi izle Kanal 7
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Kanal 7'de yoğun bir beğeni ile takip edilen Yemin dizisi üçüncü sezonuyla izleyenlerine sunuldu. Reyhan'nın ölümünün ardından dağılan Emir'in zor geçen günler geçirdiği bölümler Yemin'deki yerini aldı.

 

Yemin'nin 13 Mart Cumartesi yayınlan 319. bölüm özeti:

Büyük sıkıntılar geçiren Tarhun ailesi yaşadıkları kötü günlerinin ardından kendilerine gelebilecekler mi? Emir Reyhan'dan sonra nasıl bir yol seçecek? Reyhan'dan geriye kalan bebek aileye beraber olabilmeyi öğretebilecek mi? Bütün sorular Yemin dizisinin bölümleri ile cevap buluyor.

 

Yemin dizisinin konusu nedir?

Emir karısının hayatını kaybetmesinin ardından kendini hayattan soyutlamış bir durumdadır. Oğlunu dahi görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak gibi bir sebebi yoktur. Emir'in bebeğinin dahi değiştiremediği hayatına hiç beklemediği bir zamanda birisi dahil olur. Kendisiyle birlikte bir sırrını da getiren misafir hem Emir'in hem de bebeğin hayatına dokunabilecek, yaşadıklarını unutturabilecek mi?

Narin, arkadaşı öldükten sonra yetim kalan bebeğe göz kulak olmuştur. Bu sırada Narin ile Kemal kendi mutluluklarını rafa kaldırır. Zamanı geldiğinde bebek, Tarhunların evine dönünce aşık çift kendi mutlulukları için bir yola girerler. Narin ile Kemal mutluluklarına giden bu yolun daha başındayken hiç ummadıkları bir şey gerçekleşir. Narin'in geçmişinden birisi ona merhaba der. Birbirini çok seven Narin ve Kemal çifti bu zor günlerin üstesinden gelebilecekler mi?

 

Yemin 319. bölüm tek parça izleme

Yemin'in 319. bölümü yayınlandı. Bölümü yeniden izlemek isteyenler, bölümü izlemeyi kaçıranlar, bölümde kaçırdığı sahneleri izlemek ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde linkleri paylaşacağız. Yemin'in 319. bölümünü kanal7.com ve Kanal7'nin Youtube kanalından tek parça ve full HD seçenekleri ile izleyebilirsiniz.

Yemin 319. bölüm tek parça HD izlemek için tıklayın



Son Güncelleme: 13.03.2021 14:58
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Yemin DizisiYemin Tek Parça İzle
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