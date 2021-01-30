Yemin 309. bölüm fragmanı 5 Şubat 2021 Cumartesi

309. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin'in fragmanı merak ediliyor. 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı dizi hayranları tarafından araştırılıyor.
30 Ocak 2021 Cumartesi 22:27
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Yemin dizisinin 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak 309. Bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Yemin hayranları kaldığı yerden devam edecek dizinin ekranlara gelecek 309. Bölüm fragmanını araştırıyor.
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