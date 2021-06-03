Yelda Reynaud kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Reynaud evli mi? Yelda Reynaud kaç yaşında?

Yelda Reynaud kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Yelda Reynaud’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Yelda Reynaud kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Yelda Reynaud’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Yelda Reynaud aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Yelda Reynaud, 17 Ocak 1972'de Avusturya'nın Viyana kentinde doğdu. Asıl adı Yelda Kaymakçı olan oyuncu, ilkokulu Almanya'da tamamladıktan sonra Mısır'a gitti ve birkaç yıl Mısır'da dalış eğitmeni olarak çalıştı. Paris Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Mısır'da dalış eğitmenliği yapmış olduğu esnada Fransız Jean Jacques Reynaud ile tanıştı ve evlendi. Bir Amerikan şirketi Endonezya'da aynı işi yapmayı teklif ettiğinde, Amerika Birleşik Devletleri Detroit'e gitti ve orada 8 ay çalıştı ve işin püf noktalarını öğrendi. Endonezya'dan vize alamayınca eşi ile beraber Paris'e taşındı. 4 sene çeşitli tiyatrolarda sahne aldı.

1998 yılında Almanya'da ikamet eden Türk yönetmen Yılmaz Arslan'ın yazıp yönettiği "Yara" filminde rol aldı. Başrollerini Nur Sürer, Halil Ergün ve Füsun Demirel'le paylaştığı ilk filminde rol almış oldu. Bu filmdeki Hülya karakteriyle 18. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Özlem Düvencioğlu ile Başıbozuk Ltd. adlı bir yapım şirketi kuran deneyimli oyuncu Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Arapça, İtalyanca ve İspanyolca konuşmaktadır.

Yelda Reynaud oynadığı filmler

İki Gözüm (2020), Ölümle Dans (2007), Yaşamın Kıyısında (2007), Yedi Günah, Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (2005), Yedi Tepe, Bir Met (2005), Hoşgeldin Hayat (2004), Gece 11:45 (2004), Ateşle Yaklaşma (2004), Anlat İstanbul (2004), Çamur (2002), Roberto Succo (2001), Nefes Nefese (2000), Girls Can’t Swim (2000), Yara (1998)

Rol aldığı diziler

Parmaklıklar Ardında (2008 -2007), Sessiz Gece (2005), Kanlı Düğün (2005), Kasabanın İncisi (2003).

Ödülleri

(2005) Uluslararası İstanbul Film Festivali – En İyi kadın oyuncu

(2004) SİYAD – En İyi Kadın Oyuncu

(2000) SİYAD – En İyi Kadın Oyuncu

(1999) Uluslararası İstanbul Film Festivali – Jüri Özel Ödülü

(1999) ÇASOD – En İyi Kadın Oyuncu

(1998) Uluslararası Alexandria (Mısır) Film şenliği – En İyi Kadın Oyuncu

(1998) Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

(1998) Mar Del Plata (Arjantin) Uluslararası Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu