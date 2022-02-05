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Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli? Ayça Mutlugil kaç yaşında? Ayça Mutlugil evli mi? Ayça Mutlugil hangi dizilerde oynadı? Ayça Mutlugil hangi filmlerde rol aldı? Ayça Mutlugil nerede eğitim aldı? Herkes oyuncu Ayça Mutlugil'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte oyuncu Ayça Mutlugil'in hayatı hakkındaki detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:53
Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ayça Mutlugil’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ayça Mutlugil kimdir?

Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümlerini bitirmiştir. TRT dizilerinden Yedi Numara adlı dizide Ayten karakteriyle tanınan Ayça Mutlugil, son olarak Kertenkele ve Gamsız Hayat dizilerinde rol almıştır. Taner Ertürkler ile dünya evine giren Ayça Mutlugil’İn bu evliliğinden  Tan adında 1 çocuğu vardır.

Ayça Mutlugil hangi dizi, film ve tiyatroda rol aldı?

Oyuncu Ayça Mutlugil’in yer aldığı film, dizi ve tiyatrolar ise;

  • Venedik Taciri İ.Ü.D Konservatuvarı 1996
  • Reklam (Sabah gazetesi) 1996
  • Çiçek Taksi Dizi 1997
  • Reklam (Sabah Gazetesi) 1997
  • Kuvâ-yi Milliye 1997-1999
  • Akasya Pasajı Dizi 1998
  • Cyrano de Bergerac 1998-2000
  • Reklam (Arçelik) 1998
  • "İki Kişilik Hır Gür" 1998
  • "Yarın Cumartesi" 1998
  • Buluşma Kısa Metrajlı Film 1999
  • Üçüncü Sayfa Sinema Filmi 1999
  • "Amphrgon" 1999
  • "Taziye"
  • Reklam (Garanti Bankası) 2000
  • 7 Numara TRT1 Dizi 2000
  • "Havadan Sudan" Kabare Taksim 2000
  • Üvey Aile dizi 2008
  • Kertenkele 2014
  • Kış Güneşi 2016
  • Aslan Ailem-2018 senarist
  • İsimsizler -2018 senarist



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:53
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