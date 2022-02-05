Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Ayça Mutlugil’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ayça Mutlugil kimdir?

Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümlerini bitirmiştir. TRT dizilerinden Yedi Numara adlı dizide Ayten karakteriyle tanınan Ayça Mutlugil, son olarak Kertenkele ve Gamsız Hayat dizilerinde rol almıştır. Taner Ertürkler ile dünya evine giren Ayça Mutlugil’İn bu evliliğinden Tan adında 1 çocuğu vardır.

Ayça Mutlugil hangi dizi, film ve tiyatroda rol aldı?

Oyuncu Ayça Mutlugil’in yer aldığı film, dizi ve tiyatrolar ise;