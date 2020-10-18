Yaz96 Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Oyuncu Kadrosunda Kimler Bulunuyor?

Yaz96 filminin oyuncuları Ece Çeşmioğlu Halit Özgür Sarı Fatih Şahin ve Ozan Açıktan'dır. 2021 yılında vizyona girecek olan Yaz96 filminin çekimleri 2020 yılı Eylül ayında Antalya'da başlayacak. Filme de katılacak olan Ozan Açıktan ve Sami Berat Marçalı, Yaz96'nın senaryosunu canlandıracak.

Yaz96 Filmi Oyuncuları

Ece Çeşmioğlu

Daha önce Yaz'ın Öyküsü dizisi ile bir yaz dizisinde rol alan Ece Çeşmioğlu, şimdi Yaz96 ile bir yaz filminde karşımıza çıkacak. Son olarak Tutunamayanlar dizisinde Aksiyon karakteriyle rol alan Ece Çeşmioğlu, onun öncesinde ise Söz dizisinde Melisa karakteriyle yer almıştır. 26 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Ece Çeşmioğlu ilk olarak Çocuklar Duymasın dizisinde oynamış ve çok beğenilmiştir. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Ece Çeşmioğlu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile dünyaya açıldı. Kendisi gibi aktör Taner Ölmez ile sevgili olan Ece Çeşmioğlu 1.63 metre boyu ve 52 kg ağırlığında.

Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı şu anda Kırmızı Oda dizisinde Murat karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.1993 İstanbul doğumludur ve 27 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, daha önce şampiyon dizisinde Kerem karakterini yeniden şekillendirdi. Halit Özgür Sarı üniversitede modellik yaparken yeteneğini fark etti, Esra Kızıldoğan'dan temel oyunculuk dersine başladı ve el sanatları atölyesinde kamera önünde kursu tamamlayarak oyunculuğa başladı. Diriliş: Ertuğrul dizisinde oyunculuğa başlayan genç oyuncu 1.78 boyunda ve 67 kilo ağırlığındadır.

Fatih Şahin

Fatih Şahin genç bir tiyatrocudur.

Ozan Açıktan

Ozan Açıktan 1978 Eskişehir doğumludur ve 42 yaşındadır. Oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Ozan Açıktan, "Aile Arasında" filmini yönetti. Ozan Açıktan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Fakültesi'nden mezunudur. Pemra Ataç Açıktan ile evlidir. Ozan Açıktan, "Annemin Yarası" filminin senaryosunda bulunmuştur.

Yaz96 Filmi Ne Zaman Yayınlanacak? Yaz96 Filmi Vizyon Tarihi

Yaz96 filmi 2021'in başlarında piyasaya sürülecek. Yaz96 filminin çıkış tarihi, salgın nedeniyle sinemanın kapanması ihtimaline karşı gizli tutuluyor ancak sinema kapanmazsa Yaz96 filmi Şubat 2021'de vizyona girecek.

Yaz96 Filmi Nerede Çekildi?

Yaz96 Filmi Antalya’nın merkezi ve turistik ilçelerinde çekildi.