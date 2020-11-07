İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu

Exxen platformunda yayınlanacak olan Yavuz dizisi merak konusu oldu. Dizi severler Yavuz dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusunu merak ediyordu. Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 01:10
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Exxen platformunun en merak edilen dizilerinden Yavuz dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Yavuz Sultan Selim’in hayatının anlatılacağı dizide Padişahı Cengiz Bozkurt canlandıracak. Selim’in eşi Hafsa Sultan rolünü ise Hazal Filiz Küçükköse canlandıracak.

3 sezonda toplam 30 bölümden oluşacak dizi Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.


2506 Yapım ile İntermedya imzalı dizinin senaryosunu Koray Yeltekin ve Bilal Kalyoncu kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Bilal Kalyonca üstlendi.

Yavuz dizisi konusu

Yavuz dizisinde Osmanlı Devleti’nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatı anlatılırken, dönemin siyasal ilişkileri ile Selim’in aile yapısı ve sarayda yaşananlar anlatılacak. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde en parlak ve güçlü dönemini yaşamıştır. Dizide de bu konu vurgulanarak dönemin en büyük gücü olan Osmanlı’nın dünyaya hakim olma yolunda yaptığı savaşlar, siyasi politikalar işlenecek.

Yavuz dizisi oyuncu kadrosu

Cengiz Coşkun

Dizide Yavuz Sultan Selim’e Cengiz Coşkun hayat verecek. 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cengiz Coşkun 2002 yılında Best Model yarışmasında birinci olarak adını duyurmuştur. Coşkun 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. Ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda Dağ, Fetih 1453 gibi önemli yapımlarda rol almıştır.

Hazal Filiz Küçükköse

1988 yılında Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Güzel oyuncu üniversite yıllarında özel olarak oyunculuk dersleri almış ve ilk olarak Ankara dizisi Beni Affet’te yer almıştır. Son olarak Zemheri adlı dizide yer alan güzel oyuncu 172 cm boyundadır. Güzel oyuncu daha önce Mehmet: Bir Cihan Fatihi adlı tarihi dizide de yer almıştı.



Son Güncelleme: 07.11.2020 01:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenDiziYavuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile Çarşamba Show TV'de
Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile Çarşamba Show TV'de
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 7 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Kasım 2020 Cumartesi
Güncel gümüş fiyatları 7 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Kasım 2020 Cumartesi
2019 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri
2020 İstanbul Büyükşehir Belediye bursu nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? Kimlere İBB bursu verilmektedir?
Hizmetçiler dizisi bu akşam var mı yok mu? 4 Nisan Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok bitti mi?
Emekliler için bankaların en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları
Preacher 4. Sezon ne zaman başlayacak? Preacher yeni sezon fragmanı yayınlandı
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü, diziden ayrılacak mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
Şok Aktüel market indirimli Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.