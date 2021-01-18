Yatıya Misafirim Var programı neden yayınlanmadı? Program final mi yaptı?

Yatıya Misafirim Var isimli program final mi yaptı?
Hafta içi her gün saat 16:00’da ekrana gelen Yatıya Misafirim Var isimli program bugün yayınlanmadı. İzleyiciler programın neden yayınlanmadığını merak ediyorlar. Yatıya Misafirim Var isimli program Kanal D’nin bugün ki yayın akışı içinde bulunmuyor. Bu yüzden programın yayından kaldırıldığı düşünülenler arasında. Kanal D’nin bugün ki yayın akışında, Yatıya Misafirim Var isimli programın yerine Arka Sokaklar dizisi yer alıyor.
18 Ocak Pazartesi Kanal D canlı yayın akışı
07:00 - Sihirli Annem
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
13:00 - Gelinim Mutfakta
15:45 - Arka Sokaklar18:45 - Kanal D Ana
Haber
20:00 - Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 - Sadakatsiz
Son Güncelleme: 18.01.2021 19:45