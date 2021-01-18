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Yatıya Misafirim Var programı neden yayınlanmadı? Program final mi yaptı?

Hafta içi her gün 16:00’da Kanal D’de yayınlanan Yatıya Misafirim Var isimli program bugün yayınlanmadı. Programın izleyicileri ise neden yayınlanmadığını merak ediyorlar. İşte Yatıya Misafirim Var adlı program ile ilgili detaylar!

18 Ocak 2021 Pazartesi 19:45
Yatıya Misafirim Var programı neden yayınlanmadı? Program final mi yaptı?
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Yatıya Misafirim Var isimli program final mi yaptı?

Hafta içi her gün saat 16:00’da ekrana gelen Yatıya Misafirim Var isimli program bugün yayınlanmadı. İzleyiciler programın neden yayınlanmadığını merak ediyorlar. Yatıya Misafirim Var isimli program Kanal D’nin bugün ki yayın akışı içinde bulunmuyor. Bu yüzden programın yayından kaldırıldığı düşünülenler arasında. Kanal D’nin bugün ki yayın akışında, Yatıya Misafirim Var isimli programın yerine Arka Sokaklar dizisi yer alıyor.

18 Ocak Pazartesi Kanal D canlı yayın akışı

07:00 - Sihirli Annem

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

15:45 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana 

Haber

20:00 - Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 - Sadakatsiz



Son Güncelleme: 18.01.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
YatıyamisafirimvarFinal
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