Yatıya Misafirim Var program ödülü nedir?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var izleyicilerden tam not aldı. Yarışmada her hafta 5 kişi kıyasıya yarışa giriyor.

Yarışmada haftanın birinci en yüksek puanı alan kişi olurken haftanın sonunda birinciye büyük ödül veriliyor. Sosyal medyada yarışmanın birincisine tatil bileti ve 10 bin TL ödül verildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yapılmadı.

Yatıya Misafirim Var başvurusu nasıl yapılıyor?

Yarışmaya Kanal D resmi sitesindeki başvuru formunu doldurarak başvuru yapılmaktadır. Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yatıya Misafirim Var formatı

Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada her 1 günde bir yarışmacı diğer yarışmacıları evinde misafir ediyor. Birbirlerini daha önce hiç tanımayan kişiler evlerine gelem misafirleri bir gün boyunca ağırlarken şehirlerine has özelikleri de tanıtıyor.

Haftanın son gününde en yüksek puanı alan yarışmacılar haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oluyor.