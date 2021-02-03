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Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatsapp numarası

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatsapp numarası haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatsapp numarası
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Kanal D ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var gündem oldu. Yarışma farklı konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken, yarışmaya başvuru yapmak isteyenler yarışma hakkında detayları araştırmaya başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışma formatı nedir?

İlginç konseptiyle merak konusu olan yarışmada ev sahipleri misafirlerini ağırlayacak ve onlara kendilerine özgü yemeklerini, kültürlerini anlatacak. Bunların dışında ev sahipleri misafirperverliklerini göstermek adına yatıya gelen misafirlerini kendi şehirlerini gezdirecek ve misafirlerini en iyi ağırlayan kişi yarışmadaki büyük ödülü kazanacak.

BBO Yapım ve Skala Yapım ortak projesi olan yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başvuruları başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının sunucusu kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran bir diğer özelliği ise sunucusunun olmamasıdır. Programda yarışmacılar kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Günün sonunda misafirler ev sahiplerini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışma programına ilgi büyük oldu. Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıdaki linkte tıklayarak istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvurularını yapmalıdır.

https://www.kanald.com.tr/yatiya-misafirim-var/yatiya-misafirim-var-basvuru-formu



Son Güncelleme: 03.02.2021 10:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DMisafirYarışma
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