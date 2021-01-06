İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 6 Ocak 2021 Çarşamba gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var gündem oldu. Yarışma farklı konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken, yarışmaya başvuru yapmak isteyenler yarışma hakkında detayları araştırmaya başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışma formatı nedir?

İlginç konseptiyle merak konusu olan yarışmada ev sahipleri misafirlerini ağırlayacak ve onlara kendilerine özgü yemeklerini, kültürlerini anlatacak. Bunların dışında ev sahipleri misafirperverliklerini göstermek adına yatıya gelen misafirlerini kendi şehirlerini gezdirecek ve misafirlerini en iyi ağırlayan kişi yarışmadaki büyük ödülü kazanacak.

BBO Yapım ve Skala Yapım ortak projesi olan yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başvuruları başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının sunucusu kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran bir diğer özelliği ise sunucusunun olmamasıdır. Programda yarışmacılar kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Günün sonunda misafirler ev sahiplerini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışma programına ilgi büyük oldu. Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıdaki linkte tıklayarak istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvurularını yapmalıdır.

https://www.kanald.com.tr/yatiya-misafirim-var/yatiya-misafirim-var-basvuru-formu



Son Güncelleme: 06.01.2021 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DMisafirYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?

Popüler Haberler

Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
TurkNet müşteri hizmetlerine direk olarak nasıl bağlanılır?
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
ÇGHB 2 konuğu Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar gerçek adı nedir?
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
HalkBank konut kredisi yapılandırma faizleri ve yapılandırma masrafları
Hıçkırık neden olur? Neden hıçkırırız? Hıçkırık'ı geçirmeye yardımcı yöntemler
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Emanet dizi oyuncusu Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.