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Yatıya Misafirim Var ödül ne, kazanan ne ödül alıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı formatıyla dikkat çeken Yatıya Misafirim Var yarışması, hafta içi her gün ekranlara geliyor. İzleyiciler Yatıya Misafirim Var yarışmasının ödülünün ne olduğu ve kazananın ne ödül aldığını merak ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:33
Yatıya Misafirim Var ödül ne, kazanan ne ödül alıyor?
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Kanal D ekranlarının farklı formatıyla ekranlara gelen yarışması Yatıya Misafirim Var, büyük bir ilgiyle izleniyor. Hafta içi her gün saat 16.00’da izleyici karşısına çıkan yarışmada, birbirlerini tanımayan 5 yarışmacı 5 farklı şehre giderek birbirlerinde yatıya kalıyor. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada, yarışmacılar misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının ödülü nedir?

Yatıya Misafirim Var adlı yarışmada, en yüksek puanı toplayan yarışmacı Cuma günü yapılan finalde büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmanın ödülünün ne olduğuna dair net bir bilgi verilmese de, sosyal medyada para ödülünün 10.000 TL olduğu söyleniyor.

Yatıya Misafirim Var başvuru nasıl yapılır?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var’a yarışmacı olarak katılmak isteyen kişiler, Kanal D’nin resmi sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurmalıdır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYatıya Misafirim Varödül
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