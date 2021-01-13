Yatıya Misafirim Var ödül ne, kazanan ne ödül alıyor?

Kanal D ekranlarının farklı formatıyla ekranlara gelen yarışması Yatıya Misafirim Var, büyük bir ilgiyle izleniyor. Hafta içi her gün saat 16.00’da izleyici karşısına çıkan yarışmada, birbirlerini tanımayan 5 yarışmacı 5 farklı şehre giderek birbirlerinde yatıya kalıyor. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada, yarışmacılar misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.
Yatıya Misafirim Var yarışmasının ödülü nedir?
Yatıya Misafirim Var başvuru nasıl yapılır?
Kanal D’nin sevilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var’a yarışmacı olarak katılmak isteyen kişiler, Kanal D’nin resmi sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurmalıdır.
Son Güncelleme: 13.01.2021 23:33