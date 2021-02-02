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Yatıya Misafirim Var bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı?

Kanal D kanalında "Yatıya Misafirim Var" isimli programın neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Programın hayranları, ekranlarda programın neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 17:59
Yatıya Misafirim Var bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı?
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Kanal D’de hafta içinde her gün ekranlarda olan “Yatıya Misafirim Var” programı yayın hayatını sonlandırdı. Verilen bu kararın ardından programın hayranları, yayın hayatını neden sonlandırdığını merak etmeye başladı.

Yatıya Misafirim Var programı bitti mi?

Yatıya Misafirim Var hafta içinde her gün saat 16:00’da ekranlardaydı. Artık ekranlarda olmayınca yayında neden olmadığı merak edilmeye başlandı.

Yatıya Misafirim Var programının yayınlanmamasının nedeninin yayından kaldırıldığından dolayı olduğu düşünülmektedir.

Kanal D yayın akışında görüldüğü üzere Yatıya Misafirim Var yerine Arka Sokaklar yayınlanıyor.

Yatıya Misafirim Var neden bitti?

Kanal D kanalında yayınlanan Yatıya Misafirim Var programının artık ekranlarda gözükmemesinin ardından çoğu kişi yayından kalktı mı yoksa ara mı verdiğini araştırmaya başladı. Yapımcılığında BBO Yapım ike Skala Medya’nın yer aldığı programda konukların, konuk olarak gittikleri şehirlerin kültürünü ve yediği yemeklerle beraber konuk olarak gittikleri ev sahibinin misafirperverliğine puan verdiği program beklenilen reytingi alamadığından dolayı yayın hayatını sonlandırmaya karar  verdi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
Yatıya Misafirim VarKanal D
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