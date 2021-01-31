İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 31 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 10:00
Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var gündem oldu. Yarışma farklı konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken, yarışmaya başvuru yapmak isteyenler yarışma hakkında detayları araştırmaya başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışma formatı nedir?

İlginç konseptiyle merak konusu olan yarışmada ev sahipleri misafirlerini ağırlayacak ve onlara kendilerine özgü yemeklerini, kültürlerini anlatacak. Bunların dışında ev sahipleri misafirperverliklerini göstermek adına yatıya gelen misafirlerini kendi şehirlerini gezdirecek ve misafirlerini en iyi ağırlayan kişi yarışmadaki büyük ödülü kazanacak.

BBO Yapım ve Skala Yapım ortak projesi olan yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başvuruları başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının sunucusu kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran bir diğer özelliği ise sunucusunun olmamasıdır. Programda yarışmacılar kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Günün sonunda misafirler ev sahiplerini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışma programına ilgi büyük oldu. Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıdaki linkte tıklayarak istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvurularını yapmalıdır.

https://www.kanald.com.tr/yatiya-misafirim-var/yatiya-misafirim-var-basvuru-formu



Son Güncelleme: 31.01.2021 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DMisafirYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri Belli Oldu!
İhtiyaç kredisi için bankalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor! Banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
Rüyada jaguar görmek ne demektir? Rüyada jaguar görmenin tabiri, anlamı nedir?
Noter vakelet ücretleri ne kadardır? 2020 Noter vekalet tasdik ücret tarifeleri
Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
Feride Hilal Akalın ile Baybars Tören çifti ayrıldı mı?
BİM, A101, Carrefour, Şok, Migros Hafta sonu kaça kadar açık?
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
Arıza Fuat Ersoylu vuruldu, öldü mü, diziden ayrıldı mı? Levent Can Arıza dizisinden ayrılıyor mu?
Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü nasıl yayılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.