Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu nasıl?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var’ın 12.bölümü bugün yayınlandı. Hafta içi her gün yayınlanan programın her gününde bir yarışmacı yer alıyor. 15 Aralık Salı günü yarışan Meltem Kol’un ardından oluşacak puan durumu merak ediliyor.

Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Meltem Hanım’ın puanlarının belli olmasının ardından puan durumu haberimize eklenecek.

Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

15 Aralık Salı günü haftanın ikinci yarışmacısı Meltem Kol Konya’dan yarışmaya katılacak.

Meltem Hanım misafirlerini Akşehir’de köy evinde konuk edecek. Akşehir’in yöresel lezzetleri konuklara sunulacak ve konuklar köy hayvanlarının beslenmesine yardımcı olacak. Eğlenceli anların yaşanacağı 12.bölümde konuklar Nasrettin Hoca türbesini de ziyaret edecek.

Yarışmanın formatı ne?

Yatıya Misafirim Var yarışmasında ülkenin 5 farklı şehrinde kişiler haftanın yarışmacıları oluyor. Hafta içi her gün birer yarışmacıya konuk olunuyor ve konuk olunan ev sahibi, konuklarına nasıl misafirperverlik gösteriyor soruları tartışılıyor.

Her yarışmacı yarıştığı gün konuklarından puanlarını alıyor ve haftanın sonunda en çok puanı alan kişi haftanın kazananı oluyor. Yarışmacıların yaşam şekilleri, hayat hikayeleri, başka şehirler ve o şehirlerin özellikleri programda izleyicilere aktarılıyor.