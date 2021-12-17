Yatağın Altındaki Katil filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren korku filmi Yatağın Altındaki Katil ya da orijinal adıyla ‘Killer Under the Bed, eşinin geçirdiği trafik kazası sonrasında ölmesiyle hayatı alt üst olan anne Sarah, kızları Kilee ve Chrissy’i alarak yeni bir başlangıç yapması ve devamında gelişen korku dolu olayları konu ediniyor.

Yatağın Altındaki Katil filminin konusu nedir?

Kocasının ölümü sonrası kızlarıyla yeni bir başlangıç yapan Sarah, bulundukları kalabalık yerden sakin ve huzurlu kasabaya taşınır. Babalarının ölümüyle travma yaşayan kızlar, çareyi yeni taşındıkları yerdeki huzurda arar. Haftalar sonra Chrissy yaşadığı yere alışır ancak Kilee için aynısı söz konusu değildir. Kilee kendisini kız çetesinin kabadayısı Tina’nın yanında bulur.

IMDb: 4,9

Yatağın Altındaki Katil filmi oyuncu kadrosu

Brec Bassinger (Kilee)

Kristy Swanson (Sarah)

Madison Lawlor (Chrissy)

Chris Prascus (Mr.McCabe)

Ashle Füss (Tina)

Kristin Carey (Dr.Ryder)

Tunisha Hubbard (Barbie)