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Yasmin Erbil'in İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı paylaşım güldürdü

Star TV’nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde filmi ilk bölümüyle büyük beğeni kazandı. Dizinin oyuncularından Nergis Kumbasar’ın kızı annesinin yer aldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erbil’in esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

13 Eylül 2020 Pazar 22:08
Yasmin Erbil'in İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı paylaşım güldürdü
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Star TV ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde izleyicilerden tam not aldı. 03 Medyanın yapımcılığını üstlendiği filmde Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan gibi sevilen isimler yer alıyor.


Dizide nikah masasında terk edilen Leyla’nın kendisini terk eden kişinin nikahını organize etmek zorunda kalmasının üzerine yaşanan olaylar anlatılıyor.

Dizinin sevilen isimlerinden biri olan Nergis Kumbasar performansıyla beğenileri toplarken, Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından annesinin dizideki sahnelerinden birini paylaştı. Erbil’in paylaşımı görenleri güldürdü.



Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilIyi Günde Kötü GündeNergis Kumbasar
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