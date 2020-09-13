Yasmin Erbil'in İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı paylaşım güldürdü

Star TV ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde izleyicilerden tam not aldı. 03 Medyanın yapımcılığını üstlendiği filmde Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan gibi sevilen isimler yer alıyor.
Dizinin sevilen isimlerinden biri olan Nergis Kumbasar performansıyla beğenileri toplarken, Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından annesinin dizideki sahnelerinden birini paylaştı. Erbil’in paylaşımı görenleri güldürdü.
Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08