Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşındadır? Yasemin Kay Allen hakkında bilgiler

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Yasemin Kay Allen, bir kez daha gündeme oturdu. Paylaştığı bikinili fotoğrafla gündeme oturan Allen, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yasemin Kay Allen’ın hayatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşındadır? Yasemin Kay Allen hangi yapımlarda yer almıştır? İşte Yasemin Kay Allen hakkında bilgiler...

Yasemin Kay Allen hakkında bilgiler

10 Temmuz 1989’de hayata gözlerini açan Yasemin Kay Allen, İngiltere’nin başkenti Londra’da doğmuştur. Babası İngiliz, annesi ise Türk olan Allen, henüz 3 aylıkken Türkiye’ye gelmiştir. 11 yaşına kadar Türkiye’de yaşayan Allen, ardından annesiyle birlikte Avustralya’ya taşınmıştır. Lise yıllarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa meraklı olan Allen, bu konuda eğitimler almıştır. 18 yaşında tekrar Türkiye’ye dönen Allen, Müjdat Gezen Konservatuvarı’nda Tiyatro bölümünü tamamlamış ve oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitimlerinin ardından 2008 senesinde oyunculuğa başlayan Allen, ilk olarak annesi Suna Yıldızoğlu’nun da bulunduğu Elif dizisinde rol almıştır. Sonrasında Kavak Yelleri, Yerden Yüksek, Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de yer alan Allen, aynı zamanda birçok reklamda ve filmde de rol almıştır. Bir süredir ekranlarda yer almayan 32 yaşındaki oyuncu, hayatını ABD’de sürdürmektedir.