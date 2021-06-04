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Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?

Yasemen Heper Büyükağaoğlu'nun biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz... Çiziktrik kim? İşte bütün detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 16:29
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
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Yasemen Heper Büyükağaoğlu 1962 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi’nde G.S.F. Tiyatro oyunculuk bölümünü okumuştur. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yer almaktadır. Resimle ilgilenen oyuncunun ‘’Oluş’’ isminde bir oğlu vardır. Ressam olarak da çalışan sanatçının ‘’Çiziktrik’’ adı ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaktadır. Aynı zamanda babası da ressamdır.

46 Yok Olan, Benim İçin Üzülme, Hayat Bilgisi, Sırlar Dünyası, Gurbetçiler, Asi, Gençlik Başımda Duman, Tatlı Hayat, Sayın Bakanım gibi dizilerde rol alırken Siccin 4 , Babam, Mandıra Filozofu ve Düşler ve Yokuşlar filmlerinde rol almıştır


Son Güncelleme: 04.06.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Yasemen Heper BüyükağaoğluÇiziktrik
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