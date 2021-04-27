İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Alınan kararla Türkiye geneli tam kapanma 29 Nisan akşamı başlarken vatandaşların evde durması sonucunda merak bekledikleri haberlerden birisi de dizilerin olup olmayacağı. Tam kapanmayla beraber dizi setlerinde durma olacak mı? Vatandaşların merakını gidermek için bütün soruların cevabı haberimizde

27 Nisan 2021 Salı 17:13
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonunda dün akşam yapmış olduğu açıklamalar sonucunda tam kapanma gidilme kararı alındı. Yayınlanan genelge ile beraber yeni yeni tam kapanma ayrıntıları ortaya çıktı. Birçok iş yerinin kapanması üzerine belli başlı sektörler işlerine devam etme kararı verildi. Bunun üzerine sektörler arasında kaoslar da arttı. Vatandaşlarımızın 21 günlük tam kapanması ile birlikte evlerinde vakit geçirebilecekleri dizilerin son durumu da merak konusu oldu.

Diziler hakkında karar belli oldu

Dün akşam Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan sonra herkes kendi işleri hakkında kararın ne olacağını merak etti. Bu haberi duyan dizi yapımcıları dün akşam kanal sahiplerini arayarak bilgi istedi. Fakat dün akşam genelge yayınlanmadığından ötürü henüz karar belli değildi.

Verilen kararlar açıklandı. Dizi setleri birçok sektör gibi tam kapanmadan muaf tutuldu. Diziler çekimlerine devam ederken vatandaşlarımızın ekranları da boş kalmayacak. Bu haberi alan birçok esnaf ve küçük müzisyenler tartışma konusu yarattı. Yasakların bu şekilde işe yaramayacağını dile getirerek kendilerinin zor durumda kaldığını küçük esnafın durumunu düşünmeyerek karar alındığını söylediler.

Maske takmama yasaklarında olduğu gibi sıkı denetim yapılmayarak yasakların sadece esnafı zor duruma sokacak bir olay olduğunu söyleyerek isyan bayraklarını çeken esnaflara birçok destek gösterilmekte.




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziçekimSetMuaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Popüler Haberler

Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar
Darüşşafaka Sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Darüşafaka 2021 sınav tarihleri
Tekel bayileri açık mı? Tekel bayilerinde alkol satışına yasak var mı? Tekel bayi çalışma saatleri!
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 27 Nisan Ramazanın kaçıncı günü oluyor? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?
Süper Loto 27 Nisan 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto 27 Nisan çekilişi ne zaman, saat kaçta?
29 Nisan – 17 Mayısıs tam kapanma tarihlerinde alkol satışı yasak mı, marketlerde alkol satışı var mı?
Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?
2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Arıza İhtiyar kimdir? Nursel Köse yaşı, boyu, sevgilisi
KADES nedir? KADES telefona nasıl indirilir? KADES aktif etme ve indirme
Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir?
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
LGS için yeni sınav tarihi belli oldu mu? 2021 LGS ne zaman yapılacak?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.