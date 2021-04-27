Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonunda dün akşam yapmış olduğu açıklamalar sonucunda tam kapanma gidilme kararı alındı. Yayınlanan genelge ile beraber yeni yeni tam kapanma ayrıntıları ortaya çıktı. Birçok iş yerinin kapanması üzerine belli başlı sektörler işlerine devam etme kararı verildi. Bunun üzerine sektörler arasında kaoslar da arttı. Vatandaşlarımızın 21 günlük tam kapanması ile birlikte evlerinde vakit geçirebilecekleri dizilerin son durumu da merak konusu oldu.

Diziler hakkında karar belli oldu

Dün akşam Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan sonra herkes kendi işleri hakkında kararın ne olacağını merak etti. Bu haberi duyan dizi yapımcıları dün akşam kanal sahiplerini arayarak bilgi istedi. Fakat dün akşam genelge yayınlanmadığından ötürü henüz karar belli değildi.

Verilen kararlar açıklandı. Dizi setleri birçok sektör gibi tam kapanmadan muaf tutuldu. Diziler çekimlerine devam ederken vatandaşlarımızın ekranları da boş kalmayacak. Bu haberi alan birçok esnaf ve küçük müzisyenler tartışma konusu yarattı. Yasakların bu şekilde işe yaramayacağını dile getirerek kendilerinin zor durumda kaldığını küçük esnafın durumunu düşünmeyerek karar alındığını söylediler.

Maske takmama yasaklarında olduğu gibi sıkı denetim yapılmayarak yasakların sadece esnafı zor duruma sokacak bir olay olduğunu söyleyerek isyan bayraklarını çeken esnaflara birçok destek gösterilmekte.