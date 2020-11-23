Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Medyapım yapımcılığındaa ekranlara taşınan Yasak Elma dizisi yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kazandırdı. Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Yasak Elma dizisinin başrolünde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor.

Fenomen yapımın oyuncu kadrosunadahil oldu.

Daha önce ‘Lise Devriyesi’ ve ‘Vuslat’ dizilerinde isminden söz ettirmeyi başaran Atay’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz ortaya çıkmadı.