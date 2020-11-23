Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Medyapım yapımcılığındaa ekranlara taşınan Yasak Elma dizisi yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kazandırdı. Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Yasak Elma dizisinin başrolünde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor.
Daha önce ‘Lise Devriyesi’ ve ‘Vuslat’ dizilerinde isminden söz ettirmeyi başaran Atay’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz ortaya çıkmadı.
Sevgili Yıldız, Ender ve Şahika size minik bir mesajımız var!... #YasakElma pic.twitter.com/6wzcdOJKaa— MEDYAPIM (@medyapimresmi) Kasım 22, 2020
Son Güncelleme: 23.11.2020 18:52