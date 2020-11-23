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Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Oyuncu ayrılıkları ve yeni transferlerle gündeme gelen Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu katılıyor. Fenomen yapım Gamze Süner Atay'ın transferini açıkladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:52
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
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Medyapım yapımcılığındaa ekranlara taşınan Yasak Elma dizisi yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kazandırdı. Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Yasak Elma dizisinin başrolünde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor.


Fenomen yapımın oyuncu kadrosuna Gamze Süner Atay dahil oldu.

Daha önce ‘Lise Devriyesi’ ve ‘Vuslat’ dizilerinde isminden söz ettirmeyi başaran Atay’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz ortaya çıkmadı.



Son Güncelleme: 23.11.2020 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaGamze Süner Atay
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