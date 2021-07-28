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Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu yeni imajı ile hayret ettirdi! Yasak Elma'dan sonra tanınamadı

Yasak Elma dizisinin oyuncusu görenler şok etti. Yasak Elma’nın oyuncularından Barış Kılıç Uzak Şehrin Masalı için hazırlıklara devam ederken yeni görüntüsünü takipçileri ile paylaştı. Barış Kılıç’ın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Peki Barış Kılıç’ın yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlayacak? İşte Barış Kılıç’ın yeni imajı...

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:48
Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu yeni imajı ile hayret ettirdi! Yasak Elma'dan sonra tanınamadı
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FOX ekranlarında izleyicilerle buluşan Yasak Elma yeni sezona başlamadan önce birçok oyuncu ile yollarını ayırdı. Diziye veda eden isimlerden biri de Barış Kılıç oldu. Barış Kılıç’ın yeni imajını gören hayranları hayrete düştü.

Barış Kılıç Uzak Şehrin Masalı için hazırlanıyor

Yasak Elma’ya veda eden ünlü oyuncu yeni sezonda Uzak Şehrin Masalı ile ekranlarda olacak. İmajında büyük bir değişiklik yaptıktan sonra takipçileriyle paylaşan Barış Kılıç, dikkatleri üzerine çekti. Bu değişimin nedenini merak eden hayranlarının sorularına Barış Kılıç’tan yanıt geldi. 25 Film imzalı dizinin yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan üstlenecek.

Uzak Şehrin Masalı başlıyor

Uzak Şehrin Masalı için çekimlere başlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ise henüz bilinmiyor ancak ilerleyen süreçte detaylı bir açıklama yapılacağı düşünülüyor. 


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:48
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Barış Kılıç Yeni ImajıUzak şehrin MasalıYasak ElmaBarış Kılıç
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