Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu yeni imajı ile hayret ettirdi! Yasak Elma'dan sonra tanınamadı

FOX ekranlarında izleyicilerle buluşan Yasak Elma yeni sezona başlamadan önce birçok oyuncu ile yollarını ayırdı. Diziye veda eden isimlerden biri de Barış Kılıç oldu. Barış Kılıç’ın yeni imajını gören hayranları hayrete düştü.

Barış Kılıç Uzak Şehrin Masalı için hazırlanıyor

Uzak Şehrin Masalı başlıyor

Yasak Elma’ya veda eden ünlü oyuncu yeni sezonda Uzak Şehrin Masalı ile ekranlarda olacak. İmajında büyük bir değişiklik yaptıktan sonra takipçileriyle paylaşan Barış Kılıç, dikkatleri üzerine çekti. Bu değişimin nedenini merak eden hayranlarının sorularına Barış Kılıç’tan yanıt geldi. 25 Film imzalı dizinin yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan üstlenecek.

Uzak Şehrin Masalı için çekimlere başlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ise henüz bilinmiyor ancak ilerleyen süreçte detaylı bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.

