Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu yeni imajı ile hayret ettirdi! Yasak Elma'dan sonra tanınamadı

FOX ekranlarında izleyicilerle buluşan Yasak Elma yeni sezona başlamadan önce birçok oyuncu ile yollarını ayırdı. Diziye veda eden isimlerden biri de Barış Kılıç oldu. Barış Kılıç’ın yeni imajını gören hayranları hayrete düştü.
Barış Kılıç Uzak Şehrin Masalı için hazırlanıyor
Uzak Şehrin Masalı başlıyor
Uzak Şehrin Masalı için çekimlere başlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ise henüz bilinmiyor ancak ilerleyen süreçte detaylı bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:48