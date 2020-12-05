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Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da ayrılık söylentileri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok dizi hayranı, Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Nesrin Cevadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? sorularını araştırmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:04
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’dan hayranlarına üzücü bir haber geldi. Ortaya atılan iddialara göre dizinin güzelliği ile izleyiciyi büyüleyen oyuncusu ve Şahika karakteri ile tanınan Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı belirtildi.

Yasak Elma’da başrol Talat Bulut’un diziden ayrılması sonrasında Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan ve Doğaç Yılmaz’ın diziden ayılırken Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’ın diziye katılması heyecana neden olmuştu. Ancak hayranları üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu?

Dizide Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cevadzade’nin 90. Bölümden sonra diziden ayrılacağına dair iddialar sosyal medyada en fazla konuşulan haberler arasında yerini aldı.

Cevadzade’nin aynı dizide görev alan Gökhan Alkan ile ilişkiye başlaması üzerine herhangi bir açıklamada bulunmaması büyük merak uyandırırken güzel oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda da herhangi bir açıklama resmi olarak yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaşahikaNesrin CevadzadeAyrılık
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