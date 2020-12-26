Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz'e transfer oldu!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde uzun bir süre başarılı bir şekilde rol yapan Barış Kılıç’ın diziden ayrılması sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yasak Elma dizisinden ayrılan Barış Kılıç’ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu ifade edildi.

Barış Kılıç Sadakatsiz dizisine transfer oldu

Son dönem içinde devamlı olarak oyuncu değişiklikleri yaşanan Yasak Elma dizisinde Barış Kılıç da diziden ayrılan isimler arasında yer aldı. Daha sonra yeniden diziye dahil olacağına yönelik iddiaların ortaya konmasından sonra Barış Kılıç bu iddiaları yalanlamıştı. Son olarak kendisinin Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine dahil olduğu öğrenildi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Barış Kılıç’ın, Yeliz Kuvancı tarafından hayat verilen Bahar karakterine yakın bir ilişki kuracağı ifade edildi. Barış Kılıç’ın Sadakatsiz dizisinde nasıl bir performans göstereceği dizinin yeni bölümlerinde belli olacak.