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Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu, geri mi dönüyor?

Son bölümünde Halit'in ölümü ile akıllarda şüphe bırakan Yasak Elma dizisinde Halit gerçekten öldü mü? Fox TV de yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinde merak uyandıran sahneler yer aldı. Halit'in ölüp ölmediği büyük bir merak konusu oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:00
Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu, geri mi dönüyor?
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Şevval Sam,Eda Ece gibi sevilen oyuncuların başrol aldığı, Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın dün yayınlanan bölümünde olanlar herkesi büyük bir meraka sürükledi. İzleyiciler tarafından sevilen ve takdir edilen dizi Yasak Elma da Halit öldü mü yoksa hala hayatta mı? 

Yasak Elma Dizisinde Halit Yaşıyor mu? 

 Dizinin geçen haftaki bölümünde Halit Argun öldü olarak gösterilmiş ve karaktere hayat veren Talat Bulut diziden ayrılmıştı.

Fakat dizinin son bölümünde Ender, Halit’in yaşadığından süphelenip iz sürmeye başladı. Bu bölümü izleyen seyirciler için Halit’in ölüp ölmediği büyük bir merak konusu uyandırdı. Ancak yeni bölüm fragmanında Ender’in iz sürdüğü kişinin Halit değil eski eşi Zerrin olduğu anlaşıldı.

Son Bölümde Ne Oldu?

Şahika Feride’ye yakınlaşmak için kendini farklı biri olarak tanıtır. Şahika’nın bu yaptığı Yıldız ve Çağatay arasında sorunlar ortaya çıkarır. Ender takip edildiğini anlayıp o kişinin kim olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğu izler onu uzun yıllardır saklanan bir gerçeğe ulaştırır. Ender Halit’in yaşadığı kanısına varır. Yıldız, Feride ile tanışıp her şeyi düzeltmeye uğraşır fakat Feride Yıldız’a hiç beklemediği ithamlarda bulunur.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaHalitÖldü Mü Yaşıyor MuHalit Argun
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