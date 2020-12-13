Yasak Elma'da bir ayrılık daha! Halit Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

FOX TV ekranlarının 4 sezondur devam eden ve ciddi hayran kitlesine sahip olan dizisi Yasak Elma’da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. FOX TV ekranlarından yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Elma dizisinde Halit’in merdivenlerden itilmesi nedeni ile yuvarlandığı görülüyor. Halit’in ölüp ölmediği bilinmezken hayranlar araştırmalara başladı.

85. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yasak Elma’da sular durulmuyor. Yıldızı evden göndermek için eve gelen Halit, Yıldız, Ender ve Şahika’yı azarlaması ile gündem yarattı. Merdivenlerden yuvarlanan Halit’in yerde hareketsiz yatması pek çok kişiyi meraklandırırken yeni bölümde de ayrılık yaşanacak mı sorusunu gündeme getirdi.

Yasak Elma Halit ödü mü?

Dizinin senaryosuna bakıldığında Halit Argun’un merdivenler düşerek öleceği kesinleşti. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayan Halit karakterine hayat veren Talat Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziden ayrılacağını belirtti.