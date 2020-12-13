İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Yasak Elma'da bir ayrılık daha! Halit Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Yasak Elma'da ayrılıklar devam ediyor. Fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümünde Halit'in merdivenden yuvarlanması pek çok Yasak Elma hayranı tarafından Halit diziden ayrılacak mı? sorusuna neden oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 20:09
Yasak Elma'da bir ayrılık daha! Halit Yasak Elma'dan ayrılacak mı?
Takip Et:

FOX  TV ekranlarının 4 sezondur devam eden ve ciddi hayran kitlesine sahip olan dizisi Yasak Elma’da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. FOX TV ekranlarından yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Elma dizisinde Halit’in merdivenlerden itilmesi nedeni ile yuvarlandığı görülüyor. Halit’in ölüp ölmediği bilinmezken hayranlar araştırmalara başladı.

85. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yasak Elma’da sular durulmuyor. Yıldızı evden göndermek için eve gelen Halit, Yıldız, Ender ve Şahika’yı azarlaması ile gündem yarattı. Merdivenlerden yuvarlanan Halit’in yerde hareketsiz yatması pek çok kişiyi meraklandırırken yeni bölümde de ayrılık yaşanacak mı sorusunu gündeme getirdi.

Yasak Elma Halit ödü mü?

Dizinin senaryosuna bakıldığında Halit Argun’un merdivenler düşerek öleceği kesinleşti. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayan Halit karakterine hayat veren Talat Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziden ayrılacağını belirtti.



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaHalitTalat BulutAyrılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!

Popüler Haberler

Yasak Elma'da bir ayrılık daha! Halit Yasak Elma'dan ayrılacak mı?
Arıza dizisi Seda karakterini kim canlandırıyor? Eda Şölenci kimdir?
Sen Çal Kapımı Selin diziden ayrıldı mı? Bige Önal Sen Çal Kapımı dizisinden neden ayrıldı?
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Maria ile Mustafa Nesrin kimdir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler
Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Arıza dizisi Derya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Benli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Prof. Dr. Ramazan Ayvalı kimdir, kaç yaşında, nerelidir, ne mezunudur? İşte Prof. Dr. Ayvalı hakkında merak edilen bilgiler
F Klavye nasıl öğrenilir? kaç günde öğrenilir?
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi ne zaman başlıyor? Trt yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!
2020 KOSGEB çiğ köfteci desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları
Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Evde diş nasıl beyazlatılır?
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kefaret dizisi Can karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Göktan Oktay Göztepe kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterini Burak Tozkoparan canlandırıyor
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.