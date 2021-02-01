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Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir kimdir hakkında bilgiler

Fox TV kanalında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir, seyircilerin merak ettiği isimlerden birisi oldu. Güzel oyuncunun daha önce yer aldığı yapımlar, mezun olduğu okul, eşi ve özel hayatı araştırılmaya başlandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:52
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir kimdir hakkında bilgiler
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Yasak Elma dizisindeki karakterler üzerine araştırmalar devam ediyor. Yasak Elma dizisi Fox TV ekranlarında gösteriliyor ve izleyicilerin oldukça ilgisini çekmiş durumda. Yasak Elma dizisinde hikaye büyük değişikliklere uğradı ve farklı karakterler ortaya çıkmaya başladı. Zehra karakteri de bu isimlerden biri oldu.

Yasak Elma Zehra kimdir?

Halit'in ilk eşinden kızıdır. Halit'in çocuklarının en büyüğü ve çok iyi bir kız kardeştir. Her zaman babasının tüm eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar aşık olmadı, evde kaldığına inanıyor.

Şafak Pekdemir kimdir?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988'de İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk olarak Türk Malı dizisinde kamera karşısına çıkan Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrollerini Selin Demiratar, Serkan Altunorak ve İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Şüphe dizisinde Aslı Demircan'a hayat verdi. Daha sonra Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçme ve Deli Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Aralık 2017'de ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü ile evlenen Şafak Pekdemir, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veriyor. Şafak Pekdemir 1.74 metre boyunda, 57 kiloda ve İkizler burcudur.

Şafak Pekdemir'in yer aldığı dizi ve filmler

2018 – Yasak Elma (Zehra) (TV Dizisi)

2018 – Deniz ve Güneş (Güneş) (

Sinema

 Filmi)

2017 – Deli Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Asla Vazgeçmem (İclal) (TV Dizisi)

2014 – İncir Reçeli 2 (Gizem) (Sinema Filmi)

2012 – Leyla İle Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)

2011 – Şüphe (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – Firar (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Sadist (Kısa Film)

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaşafakPakdemirZehra
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