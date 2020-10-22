Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisindeki karakterler hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak hikayesinde önemli değişikliklere gidilen Yasak Elma dizisinde farklı karakterler ön plana çıkmaya başladı. Zehra karakteri de bu isimlerden biri oldu.

Yasak Elma Zehra Kimdir?

Yasak Elma dizisindeki Zehra karakteri Halit’in en büyük kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kardeşlerine ablalık yapan Zehra karakteri diğer yandan da babasını yakınlık kurduğu kadınlardan kıskanmaktadır. Daha önce hiç ciddi bir ilişkisi olmamasından dolayı da kendisini evde kalmış biri olarak nitelendirmektedir.

Yasak Elma dizisinde Zehra karakterini Şafak Pekdemir canlandırmaktadır. Şafak Pekdemir 1988 senesinde doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2011 senesinde Şüphe dizisinde ilk oyunculuk deneyimini elde etmesi ardından 2014 senesinde İncir Reçeli dizisi ile adından söz ettirmiştir. Pek çok farklı tiyatro oyununda da yer alan başarılı oyuncu İncir Reçeli 2 filmi ile birlikte takdir toplamıştır. Yer aldığı yapımlar arasında Türk Malı dizisi en çok ilgi gören dizilerden biri olmuştur. Sonrasında 2015 senesinde oynadığı Asla Vazgeçmem dizisinde de izleyenler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.