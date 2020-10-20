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Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pakdemir hakkkında bilgiler

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Zehra karakteri izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Güzel oyuncu gösterdiği performans ile izleyicileri adeta büyüledi...

20 Ekim 2020 Salı 03:58
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pakdemir hakkkında bilgiler
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin izleyicileri, dizide dikkat çekmeyi başaran Zehra karakteri hakkında meraklı sorular soruyorlar.

Zehra Kimdir?


Yasak Elma dizisinde dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Zehra karakteri dizide Halit’in en büyük kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm kardeşlerine ablalık yapma görevi bulunan Zehra babasını diğer eşlerinden kıskanmaktadır. Daha önce hiç açık olmadığı için kendisini evde kalmış olarak görmektedir.

Yasak Elma dizsinde Zehra karakterine Şafak Pakdemir hayat vermektedir.

Şafak Pakdemir Kimdir?

Şafak Pakdemir 1988 senesinde doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Oyunculuk bölümünden mezun olan güzel oyuncu 2011 senesinden bu yana aktif olarak oyunculuk ile uğraşmaktadır. 2014 senesinde TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan Pakdemir daha sonra İncir Reçeli filminde oynamıştır. Pek çok tiyatro oyununda yer alan Pakdemir İncir Reçeli 2 filminde gösterdiği performans ile izleyicilerden tam not almayı başarmıştır. Türk Malı dizisi ile adından iyice söz ettirmiş ardından 2015 senesinde Asla Vazgeçmem dizisi ile kendini kanıtlamayı başarmıştır. Kendisi son dönemde ise Yasak Elma dizisinde yer almaktadır. İnstagram hesabını merak edenler için ise profiline @safakpkdmr yazarak ulaşılabilmektedir.



Son Güncelleme: 20.10.2020 03:58
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvYasak ElmaZehraŞafak Pakdemir
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