Yasak Elma Zehra diziden ayrıldı mı? Şafak Pekdemir yeni sezonunda olacak mı?

Yasak Elma, 5.sezon için geri sayım yaparken diziden şok edici bir haber geldi.Diziden önce Talat Bulut ardından Nesrin Cavadzade ayrılmıştı. Bu ayrılıkların ardından Şafak Pekdemir’in de diziye veda edeceği duyulunca izleyenlere şaşkınlığa uğradı.

Yasak Elma Zehra ayrıldı mı?

Dizi 5.sezon oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaptı. Dizinin ilk sezonundan bu güne kadar kadroda yer alan Şafak Pekdemir’in bu sezon diziden ayrıldığı söyledi.

Şafak Pekdemir kimdir?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Beykent’te aldıktan sonra Bakırköy Tiyatrosunda çalıştı. 2011 yılında Aslı adlı dizide rol almış ve daha sonra Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterini canlandırmıştır.

İncir Reçeli filminin ikincisinde rol alan Pekdemir, buradaki “Duygu öldü” repliği ile akıllara kazınmıştı. Kariyer hayatının yanı sıra özel hayatında da farklı bir kişiliğe sahip olan Pekdemir, ünlü oyuncu Burak Mengü ile dünya evine girdi.

Son olarak Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Pekdemir oldukça beğeni toplamayı başardı.

