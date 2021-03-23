Yasak Elma Yıldız ve Cansu öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni bölümünde yeni bir dönemi ekranda yayınladı. Şimdiye kadar seyircilerini her açıdan gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların bile yaşanabileceğine inandırabilen Yasak Elma dizisi, bu bölümünde her şeye şahitlik yapan kendi seyircilerini bile şaşırtmayı başardı. Olaylar Çağatay ve Yıldız’ın olduğu evde yangın çıkması ile gelişti. En son alınan bilgilere göre çıkan yangın sonrasında komaya giren Yıldız’ın 5 sene sonra uyandığı öğrenildi.

Yıldız uyandıktan sonra ilk oğlu Halitcan’ı ve kocası Çağatay’ı merak etti. Başlarda bu kadar uzun süredir uykuda olduğunu bilmeyen Yıldız'a doktor tavsiyesi ile, Yıldız hastaneden çıkışını yapmadan önce annesi yanında iken başından geçenler söylendi. Doktordan ve annesinden öğrendikleri karşısında şok geçiren ve olanlara inanamayan Yıldız, Çağatay’ın evlendiğini hatta evlendiği kişinin de Cansu olduğunu duyunca ne yapacağını bilemedi. Hastanede 5 sene kaldıktan sonra sonunda gözlerini açan Yıldız, artık iyileştiğinde hastaneden ayrıldı. Annesi Asuman Hanım ve arkadaşı Caner ile eve giden Yıldız, bu defa oğlu Halitcan’ı görmek istedi ve nerede olduğunu sordu. Bu soru karşısında annesi Asuman Hanım, kızına diğer olaylardan da bahsetti. Çağatay’ın Halitcan’ın velayetini aldığını söyleyen annesi, torununa sahip çıkamadığını ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

Cansu ve Çağatay ikilisinin tarafında ise yine değişik olaylar cereyan ediyordu. Çağatay’ın annesi Feride Hanım, Cansu’dan çekinir duruma gelmiş ve onun söylediklerine karşı gelmeyen, Cansu'nun dediklerini harfiyen yapan bir kadın olmuştu. Halitcan ise annesi hastanede komada kalırken büyümüş ve okula gitmeye başlamıştı. Cansu’yu annesi sanan Halitcan, asıl annesi Yıldız’ın varlığını dahi bilmeyerek büyümüştü. Yaşadığı olaylar ile kafası daha da allak bullak olan Yıldız, oğlunu görmek için eski evine gittiğinde ise Cansu’nun kaba davranışlarını gördü bunun üzerine oğlunu görmesine de engel olundu.

Şahika ise artık iyi bir insan haline bürünmüş ve Zehra ile beraber yaşamaya başlamıştı. Öteki tarafta Sedai ise Hasan Ali Bey’in bütün mal varlığını ele geçirmiş ve onun yerine geçmişti. Dizinin son anlarında ise Cansu, Yıldız’ı kandırarak ve onu affetmesini istedi. Oğlunu göstermeye götüreceğini söyleyen Cansu, Yıldız’ı ormana götürüp öldürmek istedi fakat direksiyona hakim olamayan Cansu, Yıldız ile birlikte uçurumdan düştü. Yıldız ve Cansu'nun ölüp ölmediği ise dizinin yayınlanacak olan sonraki bölümlerinde gösterilecek.