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Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?

Ekranların en çok sevilen diziler arasında yer alan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece korunavirüse yakalandı. İzleyiciler Yasak Elma dizisi karakterlerinden Yıldız’ın neden olmadığını merak ediyor. Vatandaşlarımız Eda Ece’nin diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:19
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
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Yasak Elma dizisi şimdiye kadar yayınladığı 100 bölümü ile izleyicinin takdirini toplayan diziler arasında yer alıyor. Ekranların en çok sevilen dizilerin başında gelen Yasak Elma’da bir şok yaşandı. Dizide Yıldız Yılmaz Kuyucu karakterine hayat veren Eda Ece, koronavirüsü yakalandı. Bundan dolayı Eda Ece bir süreliğine diziden uzak kalacak. İzleyiciler Eda Ece’nin son sağlık durumunu merak ediyor.

Şimdiye kadar birçok yapımda kendisine yer bulan Eda Ece 30 yaşındadır. Adını Feriha Koydum, Bez Bebek, Hayat Bilgisi, Pis Yedili dizileri ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, şimdiye kadar oynadığı bütün rolleri başarıyla kaldırabildi.

Başarılı oyuncu aynı zamanda birçok sinema filminde de rol aldı. Bu yapımlar arasında Kızım İçin, Deliha 2, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık, Yasak Elma gibi yapımlarda yer alıyor.



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Eda EceYasak Elma
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