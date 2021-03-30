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Yasak Elma Yıldız Hamile mi?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın mide bulantısı üzerine seyirciler Yıldız hamile mi sorusunu araştırmaya başladı.

30 Mart 2021 Salı 12:49
Yasak Elma Yıldız Hamile mi?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi heyecan verici bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin en son yayınlanan 104. Bölümünde Yıldız’ın akşam yemeği esnasında midesinin bulanması akıllara Yıldız hamile mi sorusunu getirdi.

Yıldız’ın midesinin bulandığını söylemesi üzerine Zehra da ona hamilesin şeklinde karşılık verdi. Peki Yıldız hamile mi?

Yasak Elma Yıldız karakteri hamile mi?

Dizinin 29 Mart günü yayınlanan 104. Bölümünde Yıldız’ın mide bulantısı akıllarda Yıldız hamile mi kuşkusunu uyandırdı. Peki Yıldız hamile mi? Bu konuyla alakalı dizi henüz bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen bölümlerde Yıldız’ın hamile olup olmadığı anlaşılacaktır.



Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49
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Anahtar Kelimeler:
YasakElmaYıldız
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