Yasak Elma Yıldız Hamile mi?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi heyecan verici bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin en son yayınlanan 104. Bölümünde Yıldız’ın akşam yemeği esnasında midesinin bulanması akıllara Yıldız hamile mi sorusunu getirdi.

Yasak Elma Yıldız karakteri hamile mi?

Yıldız’ın midesinin bulandığını söylemesi üzerine Zehra da ona hamilesin şeklinde karşılık verdi. Peki Yıldız hamile mi?

Dizinin 29 Mart günü yayınlanan 104. Bölümünde Yıldız’ın mide bulantısı akıllarda Yıldız hamile mi kuşkusunu uyandırdı. Peki Yıldız hamile mi? Bu konuyla alakalı dizi henüz bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen bölümlerde Yıldız’ın hamile olup olmadığı anlaşılacaktır.