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Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisinde Ender'in oğluna hayat veren Yiğit Doğaç Yıldız'ın ayrılması izleyicilerin dikkatini çekti. Yetenekli oyuncunun yerine dahil olacak ünlü oyuncunun kim olacağı ise henüz belli değil.

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler
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Yasak Elma dizisinde ayrılıklar sürüyor. Yeni sezona başladığı günden bu yana dizideki erkek oyuncular diziden ayrılmaya devam ediyor.

Yasak Elma Ender’in oğlu Yiğit diziden neden ayrılıyor?


Fatih Aksoy imzasıyla ekranlara taşınan Yasak Elma dizisinde erkek oyuncular diziden ayrılıyor. İlk olarak erkek başrol oyuncusu Bulut diziden ayrıldı. Barış Kılıç ile Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı haberleri gelmeye başladı.

Yasak Elma Yiğit Doğaç Yıldız’ın yerine yeni oyuncu mu gelecek?

Diziden ayrılan Doğaç Yıldız’ın yerine hangi oyuncunun geleceği merak edilmeye başlandı. Dizide yeni karakterlerin mi geleceği yoksa aynı karakterlerin mi olacağı henüz belli olmadı.

Yiğit Doğa Yıldız kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İki Aile, Gece Gündüz, Kertenkele ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Yıldız, Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterine hayat vermekteydi.



Son Güncelleme: 26.10.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaYiğit Doğaç Yıldız
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