Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisinde ayrılıklar sürüyor. Yeni sezona başladığı günden bu yana dizideki erkek oyuncular diziden ayrılmaya devam ediyor.

Yasak Elma Ender’in oğlu Yiğit diziden neden ayrılıyor?

Yasak Elma Yiğit Doğaç Yıldız’ın yerine yeni oyuncu mu gelecek?

Fatih Aksoy imzasıyla ekranlara taşınan Yasak Elma dizisinde erkek oyuncular diziden ayrılıyor. İlk olarak erkek başrol oyuncusu Bulut diziden ayrıldı. Barış Kılıç ile Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı haberleri gelmeye başladı.

Diziden ayrılan Doğaç Yıldız’ın yerine hangi oyuncunun geleceği merak edilmeye başlandı. Dizide yeni karakterlerin mi geleceği yoksa aynı karakterlerin mi olacağı henüz belli olmadı.

Yiğit Doğa Yıldız kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İki Aile, Gece Gündüz, Kertenkele ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Yıldız, Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterine hayat vermekteydi.